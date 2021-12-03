Польский депутат: недопущение журналистов на границу было ошибкой

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая польская партия "Право и справедливость" совершила ошибку, не допустив журналистов к польско-белорусской границе. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил депутат Сейма Польши Павел Кукиз.

Политик отметил, что в полном запрете доступа журналистам к польско-белорусской границе нет логики и назвал это решение "выстрелом в колено". "В этой медиавойне белорусские СМИ победили", - констатировал Павел Кукиз.

В свою очередь власти населенных пунктов, попавших в зону продленного режима ЧП, также выступают за допуск журналистов в приграничную зону. При этом на въезде и выезде из данных населенных пунктов установлены таблички с надписями "Запретная зона. Въезд запрещен".

Накануне замминистра МВД Польши Блажей Побожий, анонсируя новые правила для пребывания СМИ в приграничной с Беларусью зоне, заявил, что правительство разработало правила, которые обеспечат безопасность журналистов, освещающих события в приграничной зоне. Сообщалось, что правительство Польши 3 декабря откроет пресс-центр для польских и иностранных журналистов, получивших специальное разрешение для освещения миграционного кризиса. Осуществлять работу смогут одновременно не более 20-30 журналистов.

На веб-сайте пограничного ведомства Польши отмечается, что за организацию визитов представителей СМИ отвечает пограничная служба. Уполномоченный представитель погранслужбы определяет дату, время визита и детали маршрута с учетом ситуации на границе. Журналисты обязуются следовать инструкциям, данным организаторами визита, в том числе им может быть запрещена съемка тех или иных лиц и объектов.-0-