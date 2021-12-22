Польский депутат: правительство подарило нам самое мрачное Рождество за последние 40 лет

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат польской партии Зеленых Томаш Анисько раскритиковал действия правящей с стране партии "Право и справедливость" (PiS) в отношении беженцев, удерживаемых на границе. Об этом сообщает польский новостной портал bia24.pl.

"Правительство PiS подарило нам самое мрачное Рождество за 40 лет после военного положения. Сейчас у нас гибридное военное положение в Подляшье и состояние узаконенного беззакония по всей стране", - заявил депутат.

Томаш Анисько также призвал коммуны в приграничной зоне способствовать разрешению гуманитарного кризиса и начать действовать. "Несколько тысяч человек, прибывших в Польшу, находятся в ужасных условиях в центрах для беженцев. Мы знаем о людях, погибших на границе. Мы знаем о нападениях на гуманитарные организации, которые помогают нуждающимся", - сказал политик.-0-