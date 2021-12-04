Польский политолог: для правительства Польши важно создавать у населения чувство угрозы

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для правительства Польши важно создавать у населения чувство угрозы. Такое мнение в эфире теленанала "Беларусь 1" высказал польский политолог Томаш Янковский, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Польше выгодно выставлять беженцев в качестве угрозы для Европы. "Несколько лет назад, когда был первый кризис с беженцами в Западной Европе, была очень сильная дезинформационная кампания, что беженцы хотят взять наши богатства, они хотят убивать людей, потому что это крайние исламисты, что мусульмане - не наша культура. Знаете, можно сказать - это кампания дегуманизации", - сказал Томаш Янковский.

Политолог уверен, сегодняшняя ситуация с беженцами на белорусско-польской границе - эффект этой кампании. "Мол, это союзники Беларуси, агенты Лукашенко, и они хотят разрушать наш ЕС, нашу западную цивилизацию. А мы, Польша, первый бастион европейской цивилизации, первая крепость. У нас есть, к сожалению, в нашей историографии такая известная идея, что Польша - первый бастион Запада. Для правительства важно, чтобы было у населения чувство угрозы", - констатировал он.-0-