Польский профсоюз объявил акцию протеста в связи с закрытием сталелитейного завода

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз Sierpien 80 ("Август 80") объявил акцию протеста и забастовку на всех предприятиях крупнейшего производителя стали в Польше - концерна ArcelorMittal Poland. Профсоюзы также написали письмо премьер-министру страны, где рассказали о ситуации в отрасли, сообщает польский информационный портал радио RMF FM.

Объявление забастовки стало реакцией на решение концерна закрыть производственную часть сталелитейного завода в Кракове. Профсоюз Sierpien 80 требует у руководства концерна отказаться от этого решения. Во всех филиалах ArcelorMittal Poland уже созданы службы экстренной помощи и забастовок.

"За многие годы концерн достиг огромных прибылей благодаря упорному труду людей, и сегодня одним решением он выбрасывает их на улицу. Это постыдно и полностью противоречит корпоративной социальной ответственности", - говорится в сообщении профсоюза.

Профсоюзы надеются, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратит внимание на ухудшающуюся ситуацию во всей сталелитейной промышленности страны. В письме премьер-министру, в частности, отмечается, что климатическая политика, проводимая ЕС, приведет к жестокому разрушению польской промышленности. Она уже затронула металлургию и горное дело. По мнению профсоюза, на очереди сельское хозяйство, строительство, транспорт и автомобилестроение. Все это может вызвать коллапс польской экономики.-0-