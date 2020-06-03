Польский регулятор грозит "Газпрому" штрафом в 50 млн евро

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польское управление по охране конкуренции и потребителей начало расследование против "Газпрома" и угрожает ему штрафом в размере 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом регулятор сообщил в среду на своем сайте, сообщает ТАСС.

В 2018 году управление инициировало расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявило обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. По мнению регулятора, "Газпром" без предварительного согласия управления заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.

В начале 2020 года глава польского регулятора обратился к "Газпрому" с просьбой передать документы по этому делу, в частности контракты, заключенные с фирмами, финансирующими строительство "Северного потока - 2", на передачу, продажу и хранение газа.

"Правила понятны и одинаковы для всех, но "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы, имеющие отношение к нашему расследованию. Российский газовый гигант не может действовать не по закону, поэтому я возбудил дело против "Газпрома" о наложении штрафа за отказ в предоставлении информации во время разбирательства", - сказал глава польского управления Томаш Хрустный.

По его словам, если предприниматели рассчитывали, что отсутствие сотрудничества замедлит деятельность регулятора, то они не достигли своей цели. "У нас уже есть соответствующая доказательная база, и мы приближаемся к концу расследования", - добавил Томаш Хрустный.-0-