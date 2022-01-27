Польский военнослужащий застрелился на границе с Беларусью

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 26 января в Подляшьи был найден военнослужащий с огнестрельным ранением головы, сообщает RMF24.

Заявление по этому поводу сделала 16-я механизированная дивизия. "По предварительным данным, был произведен выстрел из табельного оружия, в результате чего военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.

Речь идет о 22-летнем солдате из 9-й танковой кавалерийской бригады из Бранево. Мужчина не явился поздно вечером на инструктаж по месту несения службы. Его нашли через несколько часов в парке возле учебного центра. У него было огнестрельное ранение головы, спасти его не удалось. Дело расследуется военной полицией и прокуратурой.-0-