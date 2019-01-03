Получение гражданства Казахстана упростили для представителей 16 профессий

3 декабря, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в указ от 6 июня 2005 года №1587 "Об утверждении перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан".

Перечень профессий для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Казахстана, дополнен 16 специальностями. Среди них специалист в области здравоохранения, бизнес-аналитик, системный архитектор, разработчик программного обеспечения, проектный менеджер и дизайнер в области информационных технологий, специалист по робототехнике, специалист и аудитор по информационной безопасности, инженер по защите информации и другие специальности, связанные с информационными технологиями, а также преподаватели, научные сотрудники и иные специалисты в научной сфере.-0-