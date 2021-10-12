Пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе LinkedIn

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе социальной сети LinkedIn наблюдаются в ряде стран мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает ТАСС.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в США, Австралии и Канаде. О неполадках в работе соцсети сообщили также пользователи из Великобритании.

По данным сервиса Downdetector, больше всего сбоев зафиксировано в работе сайта. Некоторые пользователи отмечают также проблемы при входе в аккаунт.-0-