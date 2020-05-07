Помпео не исключил, что США предложат альтернативу ВОЗ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Майкл Помпео не исключает, что США может предложить некую альтернативу Всемирной организации здравоохранения. Он выступил с таким заявлением в эфире телеканала Fox Business, сообщает ТАСС.

Ему был задан вопрос о том, планирует ли США выступить за создание новой организации, которая взяла бы на себя те функции, которые сейчас выполняет ВОЗ. По словам Майкла Помпео, администрация США пытается оценить, какие дальнейшие действия являются наилучшими. "Президент поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи", - подчеркнул он.

По словам госсекретаря, американская сторона намерена найти способ, при котором США были бы лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения. "ВОЗ просто не справилась с возложенной на нее задачей. Как говорит президент США, если международная организация работает, то это хорошо. Если нет, то мы просто не будем ее участниками", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил 14 апреля, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, затем распространилась на большинство стран мира. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.-0-