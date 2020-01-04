Помпео предостерег Иран от ответных мер против США после убийства Сулеймани

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский госсекретарь Майкл Помпео предостерег Тегеран от принятия ответных мер против Вашингтона после операции ВС США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Шеф американской дипломатии выступил с такими словами в интервью телеканалу Iran International, стенограмму беседы опубликовал сегодня Госдепартамент, сообщает ТАСС.

Помпео спросили о действиях Вашингтона в случае ответных мер со стороны Тегерана. "Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану. - Прим. ТАСС) силы. Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда (на иракской базе. - Прим. ТАСС) был убит американский контрактник (из числа гражданских. - Прим. ТАСС), - сказал госсекретарь. - Затем, когда узнали, что планируются новые атаки, мы сделали все возможное, чтобы не допустить их".

"Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим (Иран. - Прим. ТАСС) платить по счетам", - заключил Помпео.

Ситуация в Ираке обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американец. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на 3 января американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.-0-

Лидер Ирана назначил нового главу спецподразделения "Аль-Кудс" Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара, нанесенного по распоряжению президента США Дональда Трампа, вблизи аэропорта Багдада.