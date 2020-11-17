Помпео: США приветствуют завершение боевых действий в Нагорном Карабахе

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская администрация приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в обнародованном во вторник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что Соединенные Штаты Америки приветствуют прекращение активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, Майкл Помпео призвал страны к скорейшему возобновлению переговоров с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для выработки прочного политического решения конфликта из-за Нагорного Карабаха.

По словам главы внешнеполитического ведомства США, окончание недавних боев является лишь первым шагом к достижению мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха путем переговоров. "Мы призываем стороны возобновить как можно скорее взаимодействие с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для выработки прочного и устойчивого политического решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха в соответствии с принципами неприменения угрозы силы, территориальной целостности, а также самоопределения и равноправия народов, содержащимися в Хельсинкском заключительном акте", - отметил он.-0-