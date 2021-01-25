Поправки к закону о свободе вероисповедания подписал президент Черногории

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Черногории Мило Джуканович подписал поправки к закону о свободе вероисповедания, повторно принятые Скупщиной (парламентом) страны. Такую информацию выдал сегодня глава государства в своем Twitter, сообщает ТАСС.

"Я подписал указ о принятии поправок после того, как парламент повторно принял их 20 января. Дилеммы, которые у меня были ранее и из-за которых я вернул закон на повторное голосование, остались", - говорится в сообщении.

Президент ранее признал необходимость подписать принятый документ, как этого требует конституция страны. 20 января парламент Черногории большинством голосов (41 из 81) повторно проголосовал за внесение поправок в скандальный закон о свободе вероисповедания. До этого поправки уже были приняты парламентом 29 декабря 2020 года, однако 2 января Мило Джуканович вернул документ на повторное рассмотрение.

В Черногории в конце 2019 года приняли закон о свободе вероисповедания, который ущемляет интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Ее прихожанами является подавляющее большинство граждан страны. Документ предусматривал изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь шла о более чем 650 святынях, в том числе известном в православном мире монастыре Острог. Это спровоцировало массовые акции протеста верующих, продолжавшиеся с января по октябрь 2020 года. В результате Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Джукановичем проиграла парламентские выборы и перешла в оппозицию. Джуканович неоднократно обвинял СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины.-0-