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21 декабря 2020, 10:00

Поправку об обязанности соцсетей блокировать незаконный контент внесли в Госдуму РФ

Фото ТАСС
Фото ТАСС

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Госдуму России внесли на рассмотрение поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей.

Документ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, обязывает соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента для выявления противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, соцсети будут обязаны выявлять информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Социальным сетям также предписывается соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ в отношении выборов и референдума.

В случае выявления вышеуказанной информации владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней, говорится в поправке. При этом если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, владелец соцсети направляет его в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

В соответствии с поправкой, владельцы соцсетей обязаны не допускать их использования "в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань".

Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной сети, смогут обжаловать его решения в судебном порядке, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации, гарантируется поправкой.-0-

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