Популяции диких животных сократились за 50 лет почти на 70%

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы (WWF), популяции диких животных с 1970 года сократились в среднем на 68%, сообщает BBC .

Доклад ученых WWF был посвящен расчету Глобального индекса живой планеты 2020 года и основывался на проанализированных данных по различным видам млекопитающих, птиц, рептилий, рыб, за которыми на протяжении 50 лет наблюдали ученые-экологи в местах их обитания по всему миру.

Наибольшие потери зафиксированы в тропических регионах: популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке, сократились на 94%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 45%, в Северной Америке - на 33%, в Европе и Центральной Азии - на 24%.

По словам директора по охране природы Лондонского зоологического общества (ZSL) Эндрю Терри, основной причиной сокращения популяций животных стала человеческая деятельность.

Авторы доклада отмечают, что переломить ситуацию можно изменив способ производства и потребления продуктов питания, включая сокращение пищевых отходов и употребление продуктов с меньшим воздействием на окружающую среду.

Глобальный индекс живой планеты отражает состояние мирового разнообразия и рассчитывается каждые два года, начиная с 1998 года. Он вычисляется на основе данных о популяциях позвоночных видов и усредненной динамике их численности. Данные о вымирании животных собираются Международным союзом охраны природы (МСОП), который провел оценку более 100 тыс. видов растений и животных, из которых более 32 тыс. видов находятся под угрозой исчезновения. В 2019 году межправительственная группа ученых пришла к выводу, что 1 млн вид (500 тыс. животных и растений и 500 тыс. насекомых) находятся под угрозой исчезновения.-0-