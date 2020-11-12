12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 600 тыс. студентов колледжей и вузов в Москве перейдут на дистанционное обучение. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"По федеральным вузам и колледжам - это уже не рекомендации о переходе на дистанционное обучение, а приказ Министерства образования. Это обязательный переход для Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве в системе федеральных вузов и колледжей учатся 500 тыс. человек, в региональных - около 100 тыс. То есть всего 600 тыс. только студентов, еще около 150 тыс. - это преподавательский состав и административные работники", - сказал Сергей Собянин.

По его словам, такое решение было принято, чтобы снизить нагрузку на транспорт и тем самым убрать риск заражения коронавирусом. Это требование будет контролироваться в административном порядке. "Что касается поездок на транспорте после того, как учебные учреждения прекратят свою работу. Будут заблокированы и транспортные социальные карты", - добавил мэр.

Сергей Собянин также не исключает возможности продления режима дистанционного обучения для школьников 6-11-х классов. "На следующей неделе примем решение - продлевать или не продлевать дистанционное обучение школьников исходя из эпидситуации. Но с большой вероятностью можно сказать, что система дистанционного обучения будет продлена", - заявил он.

Сергей Собянин добавил: в младших классах заболеваемость значительно ниже, чем в старших, поэтому было принято решение только о переводе на дистанционное обучение учеников с 6-х по 11-е классы. "Учащихся младших классов оставить дома одних практические невозможно, родители работают. Поэтому мы все-таки решили, что младшие классы будут функционировать в прежнем режиме", - добавил мэр.

Он отметил, что родители учеников могут принять коллективное решение о переводе всего класса, в котором учатся их дети, на дистанционное обучение.

Ранее мэр ввел профилактические меры, в частности школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения, из них 5 997 - за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек, умерли 7 573.-0-