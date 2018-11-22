Порошенко назначил нового представителя Украины в трехсторонней контактной группе

22 ноября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной группе ТКГ Ирина Геращенко.
"Президент назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти тяжелые годы достойно представлял Украину в группе по вопросам безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и жестко будет отстаивать национальные интересы Украины", - отметила она.
Евгений Марчук ранее был председателем СБУ (в 1991-1994 годах), премьер-министром Украины (в 1995-1996 годах), министром обороны страны (в 2003-2004 годах), а также депутатом Верховной рады нескольких созывов.
Как сообщалось, второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма 28 сентября подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Отмечалось, что политик такое решение принял для себя давно в связи с возрастом и необходимостью дать возможность поработать другим.-0-
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