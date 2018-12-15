Порошенко объявил о создании в Украине Автокефальной поместной православной церкви

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране новой церковной структуры - Автокефальной поместной православной церкви. Об этом сообщает ТАСС.

"Поздравляю всех с созданием Автокефальной поместной православной церкви Украины, которая только что создана в Святой Софии", - сказал он, обращаясь к присутствующим на Софийской площади после окончания "объединительного" собора.

Главой новой церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который до этого служил епископом неканонического Киевского патриархата.-0-