Порошенко объявил о создании в Украине Автокефальной поместной православной церкви

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране новой церковной структуры - Автокефальной поместной православной церкви. Об этом сообщает ТАСС.
"Поздравляю всех с созданием Автокефальной поместной православной церкви Украины, которая только что создана в Святой Софии", - сказал он, обращаясь к присутствующим на Софийской площади после окончания "объединительного" собора.
Главой новой церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который до этого служил епископом неканонического Киевского патриархата.-0-
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