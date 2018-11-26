Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 ноября 2018, Пн
-4°C
Сплошная облачность EUR 2.407
USD 2.1174
RUB 3.1852
Главное
Александр Лукашенко О вызовах, преобразованиях и точках роста - Лукашенко принял с докладом экономический блок страны
Президент
Средняя зарплата в Беларуси в 2019 планируется на уровне не менее Br1025
Экономика
Нацбанк рассчитывает в 2019 году выйти на однозначную величину ставки рефинансирования
Экономика
Виртуозная скрипачка Маймуна во вторник разыграет квартиру от "Евроопт"!
Общество
"Дана Молл": самая "черная пятница" и лучший шопинг в стране!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Итоги конкурса эскизных проектов воссоздания Туровского креста подведут на Рождественских чтениях
18:37 Регионы
Около 780 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе
18:35 В мире
Беларусь и Швеция обсудили подходы к дальнейшему развитию "Восточного партнерства"
18:27 Политика
Белорусский экспорт в Латвию в январе-сентябре возрос более чем в полтора раза
18:15 Экономика
Лобода показала 6-месячную дочку
18:07 Калейдоскоп
БМЗ планирует в 2019 году увеличить поставки продукции в Сенегал
18:01 Экономика
Беларусь и Казахстан намерены вместе выпускать беспилотники
17:39 Экономика
Охотник-нелегал из Докшиц хранил дома части миномета
17:33 Происшествия
Форум "Универсальная среда" пройдет в Минске 29 ноября-1 декабря
17:24 Регионы
Кириченко: подвиги ветеранов ВОВ всегда будут наглядным примером истинного патриотизма
17:22 Регионы
Совмин утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей сайтов
17:20 Общество
В Гродно обсудили вопросы лечения и адаптации людей с гемофилией
17:16 Регионы
Фильмы-призеры "Лістапада-2018" покажут на телеканале "Беларусь 3"
17:12 Культура
Казахстан может купить пакет акций "Гомсельмаша"
17:12 Экономика
Защитное предписание вынесено с начала года в Беларуси в отношении 5,5 тыс. агрессоров
17:09 Общество
Автобус с туристами попал в ДТП под Кобрином
17:03 Происшествия
Число занятых в экономике Беларуси в октябре выросло
16:59 Общество
Беларусь обсудила с Лаосом организацию поставок товаров и услуг
16:52 Экономика
Беларусь рассчитывает к 2025 году значительно снизить уровень госдолга
16:50 Экономика
Около 50 тыс. елей и сосен намерены реализовать в Витебской области к Новому году
16:45 Регионы
Все новости
Темы
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Новый год Новый год
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения

В мире 26.11.2018 | 16:23
Петр Порошенко. Фото Укринформ
Петр Порошенко. Фото Укринформ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Причиной введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе.

Как сообщили ранее в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, 25 ноября корабли ВМС ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. "О намерении осуществить переход было заранее заявлено в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - осуществили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - заявили в пресс-центре. Военно-морские силы Украины также сообщили, что по меньшей мере шестеро украинских военнослужащих получили ранения. По информации пресс-службы Министерства обороны Украины, соединения и части Вооруженных сил Украины приведены в состояние боевой готовности.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России сообщил, что нарушившие утром 25 ноября российскую границу корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. После того, как корабли пошли к Керченскому проливу, проход через него для гражданских судов был закрыт. Позднее Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе был открыт для движения гражданских судов.

В связи с резким обострением ситуации в Керченском проливе сегодня в 19.00 по минскому времени состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Также на сегодня запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Россия, Украина
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.407 BYN 2.405 BYN 2.413 BYN
USD
2.1174 BYN 2.12 BYN 2.125 BYN
RUB
3.1852 BYN 3.17 BYN 3.18 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Памятный знак Чингизу Айтматову открыли в Минске
Все видео

Фотоновости

Заседание межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Все фото

Инфографика

Итоги детского "Евровидения-2018" Победителем детского "Евровидения-2018" стала представительница Польши Роксана Венгель.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Должен быть результат!" - какие задачи Лукашенко ставит перед строительной отраслью
О вызовах, преобразованиях и точках роста - Лукашенко принял с докладом экономический блок страны
Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома
Политика
Карлос Деймек Соррета и Андрей Дапкюнас. Фото МИД Беларусь и Филиппины намерены наладить регулярный политический диалог
Беларусь и Швеция обсудили подходы к дальнейшему развитию "Восточного партнерства"
Беларусь и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
Экономика
Фото из архива Правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП в 2018 году на уровне 103,5%
Белорусский экспорт в Латвию в январе-сентябре возрос более чем в полтора раза
БМЗ планирует в 2019 году увеличить поставки продукции в Сенегал
Происшествия
Фото из архива Суд в Бресте приговорил россиянина к 14 годам колонии за провоз через границу 23,5 кг гашиша
Охотник-нелегал из Докшиц хранил дома части миномета
Автобус с туристами попал в ДТП под Кобрином
Общество
Руководство Администрации Президента проведет выездные приемы граждан 27-29 ноября
Совмин утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей сайтов
Защитное предписание вынесено с начала года в Беларуси в отношении 5,5 тыс. агрессоров
Регионы
Фото Datarex Польскому бизнесу интересно наращивание инвестиций в экономику Гродненской области
Итоги конкурса эскизных проектов воссоздания Туровского креста подведут на Рождественских чтениях
Форум "Универсальная среда" пройдет в Минске 29 ноября-1 декабря
Спорт
Гандболистки сборной Беларуси. Фото БФГ Белорусские гандболистки победили Италию на финише квалификации ЧМ-2019
Минспорт РФ предложил не считать белорусских футболистов легионерами в чемпионате России
Теннисисты Хорватии во второй раз выиграли Кубок Дэвиса
Технологии
ДФР КГК будет внедрять новые методы противодействия преступлениям с учетом цифровизации экономики
Медведев подписал постановление об использовании на дорогах беспилотных автомобилей
Команда Беларуси на WorldSkills Asia в Абу-Даби продемонстрирует навыки в IT-профкомпетенциях
Культура
Роксана Венгель (Польша) Победителем детского "Евровидения-2018" стала Роксана Венгель из Польши
Фильмы-призеры "Лістапада-2018" покажут на телеканале "Беларусь 3"
Белорусские Рождественские чтения пройдут 29-30 ноября
Калейдоскоп
Андрей Макаревич и Иван Ургант. Скриншот из видео на YouTube Андрей Макаревич покажет "Смак" на YouTube
Лобода показала 6-месячную дочку
Аль Пачино сыграет главную роль в экранизации пьесы Уильяма Шекспира
Газета 7 дней
Людей лечит – природу калечит
Дом, где 100 лет царит любовь и забота
Генерал мелового карьера
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия