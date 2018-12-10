Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией

10 декабря, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", сообщает пресс-служба украинского президента.
Как подчеркнул Петр Порошенко, непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии на переориентацию на Европу.
В то же время он напомнил, что другими составляющими этой стратегии являются безвизовый режим и Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, а также создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление украинской национальной идентичности.
Ранее, 6 декабря, Верховная рада Украины приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", внесенный президентом Украины. За принятие соответствующего решения проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226. Закон устанавливает, что действие договора о дружбе с Россией будет прекращено с 1 апреля 2019 года.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в Верховную раду проект закона о приостановке действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4235 BYN
|2.42 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.1213 BYN
|2.123 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.204 BYN
|3.196 BYN
|3.2 BYN