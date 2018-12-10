Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией

10 декабря, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", сообщает пресс-служба украинского президента.

Как подчеркнул Петр Порошенко, непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии на переориентацию на Европу.

В то же время он напомнил, что другими составляющими этой стратегии являются безвизовый режим и Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, а также создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление украинской национальной идентичности.

Ранее, 6 декабря, Верховная рада Украины приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", внесенный президентом Украины. За принятие соответствующего решения проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226. Закон устанавливает, что действие договора о дружбе с Россией будет прекращено с 1 апреля 2019 года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в Верховную раду проект закона о приостановке действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.-0-