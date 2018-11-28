Порошенко подписал закон о военном положении в Украине

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине", сообщает Укринформ.

Указ был подписан 26 ноября. Вечером в тот же день Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней.

В интервью украинским телеканалам Петр Порошенко также уточнил, что срок действия военного положения, введенного в 10 областях Украины, закончится 26 декабря и не может быть продлен президентом самостоятельно без решения Верховной рады.

Причиной введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе. Украина утверждает, что два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь", буксир "Яны Капу" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону. "Пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - осуществили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - заявили в пресс-центре Командования Военно-морских сил Украины. Там также сообщили, что по меньшей мере шестеро украинских военнослужащих в результате инцидента получили ранения.

Россия говорит, что украинцы нарушили границу. Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России, нарушившие утром 25 ноября российскую границу корабли ВМС Украины вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Вечером 26 ноября состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инциденту в Керченском проливе, однако по его итогу не было принято каких-либо резолюций.-0-

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов из-за ситуации в Керченском проливе озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток.