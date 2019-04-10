Порошенко утвердил годовую национальную программу Украина - НАТО

10 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год". Документ был подписан сегодня в присутствии представителей правительства и экспертов.

"Это системный, многоплановый документ, определяющий наши цели, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. Это наша домашняя работа на пути в НАТО. Это чрезвычайно важный документ, поскольку определяет конкретные шаги по каждому из направлений не только сектора обороны, но и реформирования сектора безопасности, верховенства права, обеспечения свобод граждан", - сказал президент перед подписанием указа.

Годовая национальная программа - программа стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО. Основной акцент в документе сделан на достижении соответствия критериям членства в НАТО, укреплении демократии, политической, экономической, судебной реформах, реформах избирательного законодательства, образования, науки, здравоохранения, росте экономики, борьбе с коррупцией, повышении благосостояния граждан, а также реформе сектора безопасности и обороны - в соответствии с рекомендациями альянса, и переводе Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО.-0-