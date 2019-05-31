Порошенко возглавил новую украинскую партию "Европейская солидарность"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президента Украины Петра Порошенко избрали председателем новой партии "Европейская солидарность". Такое решение было принято сегодня на съезде партии. Соответствующее решение приняли единогласно, передает украинское информагентство УНН .

30 мая Петр Порошенко получил членский билет партии "Европейская солидарность" (переименована партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Украинские партии и блоки уже начали активную подготовку к участию в выборах.-0-