Порошенко возглавил новую украинскую партию "Европейская солидарность"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президента Украины Петра Порошенко избрали председателем новой партии "Европейская солидарность". Такое решение было принято сегодня на съезде партии. Соответствующее решение приняли единогласно, передает украинское информагентство
30 мая Петр Порошенко получил членский билет партии "Европейская солидарность" (переименована партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Украинские партии и блоки уже начали активную подготовку к участию в выборах.-0-
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