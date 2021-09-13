Португалия отменила ношение масок на улице

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии с 13 сентября отменили ношение масок на открытом воздухе, пишет газета Luxemburger Wort.

Обязательное ношение маски в общественных местах было введено с 28 октября 2020 года. Отмечается, что парламент страны не стал продлевать действие закона, устанавливающего требование носить маску на улице. При этом остается обязательным ее использование в общественном транспорте, магазинах, концертных залах, школах.

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