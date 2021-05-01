Португалия продлила ограничения на авиаперелеты до 16 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португалия продлила ограничения на авиаперелеты с рядом стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекцией, до 16 мая. Об этом сообщает портал МИР 24со ссылкой на МВД страны.

Въезд в Португалию приостановлен из стран, где в сутки в течение последних 14 дней выявляют более 500 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек, включая ЮАР, Бразилию и Индию. Граждане таких государств смогут въехать на территорию Португалии только в случае производственной необходимости или по медицинским показаниям. По прибытии они обязаны проходить двухнедельный карантин.-0-