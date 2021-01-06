Португалия возглавила Совет Евросоюза

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португалия сменила Германию на посту страны-председателя Совета Евросоюза, сообщает
Руководство переходит из рук в руки между 27 государствами ЕС каждые полгода.
Первоочередная ответственная задача, которая стоит перед Лиссабоном и Брюсселем, - провести массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Ожидается, что успешное завершение вакцинации положительно скажется на сильно пошатнувшейся экономике Евросоюза.
"Мы должны дать народу уверенность. Уверенность перед лицом страхов. Сегодня то, чего мы все боимся, - COVID-19, и именно по этой причине вакцинация необходима", - отметил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
Также в ближайшие 6 месяцев Евросоюз должен уладить множество деталей достигнутого в последние дни 2020 года соглашения по Brexit.-0-