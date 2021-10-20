Посетитель магазина в Вильнюсе дважды выстрелил в охранника из-за просьбы надеть маску

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вильнюсе посетитель магазина дважды выстрелил в охранника, который попросил его надеть маску, сообщает Delfi.

По предварительным данным, в магазин пришел мужчина без маски. Охранник попросил надеть ее. Мужчина агрессивно среагировал на просьбу и набросился на охранника. Тот вызвал полицию, однако мужчина не захотел ждать приезда полицейских и пытался бежать. Охранник магазина побежал за ним, но беглец вытащил пистолет и выстрелил.

Пострадавший охранник доставлен в больницу. По предварительным данным, он ранен в обе ноги. В первом случае пуля прошла навылет, во втором она пробила кость.

Полиция задержала подозреваемого мужчину 1979 года рождения. Выясняется, есть ли у задержанного право ношения оружия.-0-