Посетители национальных парков Таиланда будут уносить с собой свой мусор

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2020 года посетители любого из национальных парков Таиланда должны будут забирать с собой свой мусор в собственных пакетах, сообщает Thai PBS World.

Эта мера введена в действие после недавней смерти дикого оленя в национальном парке "Кун Сатхан" в северной части Таиланда. В желудке животного было обнаружено 7 кг пластика и другого мусора, включая полиэтиленовые пакеты и даже одежду.

Министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпаарчха заявил, что все руководители национальных парков проинформированы о правилах и будут инструктировать посетителей. Однако Торпонг Чантхопат, глава парка "Кун Сатхан", уверен, что смерть оленя не была вызвана людьми. Животное нашли среди густого леса, где не заходят люди. Он также не согласен с тем, что олень мог съесть мусор на свалке возле парка, поскольку она опечатана. Животное могло употребить в пищу пластиковые отходы в одной из деревень, окружающих парк.

Однако Торпонг Чантхопат намерен использовать внимание общественности, которое сейчас приковано к парку, чтобы проинформировать департамент национальных парков и охраны дикой природы о необходимости замены нынешнего полигона для захоронения отходов мусоросжигательным заводом.-0-