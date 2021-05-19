Послабления для вакцинированных авиапассажиров ввели более 20 стран

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) приветствовала рост числа стран, ослабивших или полностью отменивших ограничения для пассажиров, вакцинированных от коронавируса. В опубликованном сегодня пресс-релизе она информировала, что такие шаги предприняли более 20 государств, сообщает ТАСС.

"Последние собранные IATA сведения, включая те, что получены от службы Timatic, показывают, что более 20 стран полностью или частично сняли ограничения для вакцинированных путешественников", - констатировала ассоциация.

В сообщении подчеркивается: "В случаях, когда вакцинация невозможна, доступ к поездкам, не требующим прохождения карантина, должен быть обеспечен посредством стратегии тестирования на наличие COVID-19, основанной на широко доступных и бесплатных тестах".

Согласно проведенному ассоциацией социологическому исследованию, 81% пассажиров на международных рейсах "желают сделать прививку, чтобы путешествовать". При этом 74% респондентов заявили, что, по их мнению, все вакцинированные люди "должны иметь возможность для авиапутешествий без ограничений". В поддержку введения стандартизированного в мировом масштабе сертификата тестирования на COVID-19 или вакцинации высказались 89% опрошенных, а 84% сообщили о заинтересованности в установке на смартфон приложения, удостоверяющего их здоровье.-0-