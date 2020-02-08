После беспорядков в Жамбылской области Казахстана за медпомощью обратились 123 человека

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После беспорядков в Жамбылской области Казахстана в больницу обратились 123 человека, 39 из них - с огнестрельными ранениями, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

После оказания медпомощи домой были отпущены 75 человек. Семеро сейчас находятся в реанимационном отделении. Родственники еще 13 человек доставили их в соседний Кыргызстан, где пострадавшим также предоставляется помощь.

Как сообщалось, сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Погибли восемь человек.-0-

При столкновениях в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек В ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями.