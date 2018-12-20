После Brexit жители ЕС не смогут автоматически получать разрешение на работу в Великобритании

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британское правительство обнародовало документ с новыми положениями по миграционной политике страны, согласно которому низкоквалифицированные работники из стран ЕС после Brexit больше не смогут автоматически получать разрешение на работу в Великобритании, сообщает BBC.

Рассказывая о документе в парламенте, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что озабоченность по поводу миграции существует как у сторонников, так и у противников выхода страны из ЕС. "В результате референдума мы можем отменить свободу передвижения; впервые за 40 лет мы сможем решать, кто может и кто не может въезжать в эту страну", - сказал он.

Также Саджид Джавид отметил, что Великобритания будет открыта для ведения бизнеса, а уже живущие здесь смогут остаться вне зависимости от того, будет подписано соглашение по Brexit или нет. По словам министра внутренних дел, правительство добивается эффективности будущей миграционной системы для тех, кто приезжает в страну, для компаний, для госструктур и для Великобритании в целом. По мнению Саджида Джавида, такой подход защищает интересы британских работников, устраняя при этом бюрократию.

Новые положения вступят в силу после выхода Британии из ЕС.-0-