После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе расформируют полицию

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского города Миннеаполиса, в котором произошла гибель Джорджа Флойда, приняли решение расформировать местное подразделение полиции. Об этом заявила председатель городского совета Лиза Бендер, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Мы собираемся создать в Миннеаполисе новую модель общественной безопасности", - заявила она. При этом Лиза Бендер добавила, что, судя по демонстрациям на улицах города и письмам, которые поступают в городской совет, общество в городе больше не чувствует себя в безопасности.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как проводивший его задержание белый полицейский в течение почти 9 минут сдавливал его горло коленом, несмотря на просьбы задержанного о помощи и фразы о том, что он не может дышать. После смерти Флойда в США и по всему миру начались массовые протесты против расизма и полицейского насилия.-0-