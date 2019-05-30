После крушения катера в Будапеште 21 человек пропал без вести

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После аварии в столице Венгрии с участием экскурсионного катера, перевозившего туристов из Республики Корея, 21 человек числится пропавшим без вести, сообщает Reuters .

Представители полиции Будапешта заявили на пресс-конференции, что начато уголовное расследование происшествия. Они также отметили, что на поднятие лодки со дна Дуная может потребоваться несколько дней. При этом не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, могут ли находиться внутри затонувшего судна тела погибших.

На брифинге Министерства иностранных дел Республики Корея сообщили, что пассажиры, находившиеся на борту затонувшего катера, не были одеты в спасательные жилеты. Южнокорейское туристическое агентство Very Good Tour, которое организовало поездку, сообщило, что туристы покинули Республику Корея 25 мая и должны были вернуться 1 июня.

Вечером 29 мая в Будапеште у здания венгерского парламента столкнулись два прогулочных катера. На борту перевернувшегося судна "Русалка" находились, по уточненным данным, 35 человек, из них 33 туриста из Республики Корея и два члена экипажа из Венгрии. В результате аварии все находившиеся на борту оказались в холодной воде, семь человек были спасены, еще семеро утонули. Судьба остальных людей пока остается неизвестной. Десятки спасателей, в их числе военные и дайверы, привлечены к поиску. Работы осложняются плохими погодными условиями - в районе происшествия сильное течение.-0-