После отставки президента Кыргызстана его полномочия перешли к спикеру парламента

15 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Исполняющим обязанности президента Кыргызстана в случае отставки главы государства становится спикер парламента республики, об этом говорится в 68-й статье Конституции Кыргызстана.

Президент Кыргызстана уходит в отставку "Вчера (14 октября - Прим. БЕЛТА) парламент утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Спикером парламента Кыргызстана является Канат Исаев, он был избран на эту должность 13 октября. Таким образом, согласно Конституции, исполняющим обязанности президента становится Канат Исаев. Кроме того, в основном законе Кыргызской Республики говорится, что если спикер не сможет исполнять обязанности президента, то исполняющим обязанности главы государства становится премьер-министр.

Также в ст.68 Конституции говорится, что люди, исполняющие обязанности президента, не вправе назначать досрочные выборы в парламент, отправлять правительство в отставку, быть кандидатами на должность президента на досрочных выборах.

Досрочные выборы президента проводятся в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий главы государства.

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку. Он был избран на пост президента Кыргызстана ровно три года назад - 15 октября 2017 года.-0-