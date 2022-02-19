После пожара на пароме в Ионическом море пропали без вести 12 человек

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без вести пропали 12 человек после пожара на итальянском пароме Euroferry Olympia в Ионическом море. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.

"Из 12 человек, поиск которых еще продолжается, семь - граждане Болгарии. Гражданство еще двоих окончательно не установлено. Два болгарских гражданина госпитализированы, состояние одного из них тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщила дипломат.

Болгарское национальное телевидение со ссылкой на спасателей уточняет, что среди пропавших без вести семь граждан Болгарии, три гражданина Греции, по одному гражданину Турции и Литвы, все они были водителями грузовиков.

Пожар на пароме итальянской судовладельческой группы Grimaldi Lines вспыхнул в трюме судна, затем огонь появился на верхних палубах. На борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, основную часть пассажиров эвакуировали на остров Корфу.-0-