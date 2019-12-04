После пожара в колледже в Одессе умерла преподавательница

4 декабря, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В одесской больнице от полученных на пожаре травм скончалась преподавательница колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Другим 15 пострадавшим от огня оказывают помощь в городских больницах.

"Преподаватель колледжа 1976 года рождения, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, скончалась", - сообщили журналистам в Одесской горбольнице №1. Четырех учащихся колледжа доставили в детскую областную больницу, они в тяжелом состоянии. Уточняется также, что среди пострадавших четверо пожарных.

Мэр Одессы Геннадий Труханов прервал заседание исполкома и прибыл на место пожара. По его словам, сейчас потеряна связь с четырьмя людьми, которые на момент начала пожара могли находиться в здании колледжа. "Будем надеяться, что их найдут и с ними все в порядке, - сказал мэр. - Одна из пострадавших, которую не сразу нашли, оказалась в больнице".

Как сообщалось, сегодня около 10.00 по местному времени в Одессе произошел пожар в 6-этажном здании учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Площадь пожара составляет, по данным спасателей, около 2 тыс. кв.м. Пламя перекинулось на угловую башню здания. К тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.-0-