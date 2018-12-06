После пожаров в Калифорнии 11 человек числятся пропавшими без вести

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв самого разрушительного природного пожара в современной истории Калифорнии скорректировано с 88 до 85 человек, власти продолжают поиск еще 11 человек, которые числятся пропавшими без вести, сообщает Управление лесного хозяйства и пожарной охраны штата.
В настоящее время установлено местонахождение 3 175 человек. Что касается жертв, то после тщательного анализа судмедэксперты пришли к заключению, что обнаруженные останки принадлежат меньшему числу человек, чем предполагалось ранее.
Пожар на севере Калифорнии начался 8 ноября и уничтожил около 14 тыс. жилых домов, более 500 коммерческих зданий и 4 тыс. других построек.
Площадь выгоревшей территории превысила 620,5 кв.км. Полностью локализовать пламя удалось только 25 ноября. -0-
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