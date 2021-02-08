После роста тарифов украинцев ожидает рост цен на еду - эксперты

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стремительный рост цен на корма и энергоносители приведет к неизбежному удорожанию продуктов питания в Украине. Больше всего пострадает отрасль птицеводства, а это не только куриное мясо, но и яйца, которые уже становятся "золотыми" для людей, сообщает УНН.

Рекордный рост цен на зерно

За последний год закупочные цены на зерно рекордно выросли. Так, кукуруза подорожала на 80%, подсолнечник почти вдвое, жмых втрое. В себестоимости куриного мяса корма составляют 70%. Поэтому их подорожание на 40-50% (согласно пессимистическому сценарию) приведет к поднятию цены на куриное мясо тоже на 40%. Если сегодня курятина стоит около 60 украинских гривен за тушку, то вскоре она может вырасти до 84 гривен.

"Закупочные цены на зерно действительно выросли. И они будут влиять на стоимость куриного мяса весь год, так как производители продукта покупают товар заранее. Поскольку зерно формирует стоимость корма, а корм - себестоимость курятины, то цены на продукт вырастут", - комментирует экономический эксперт Александр Охрименко.

По оптимистическому сценарию экспертов, подорожание куриного мяса может быть на 15%. При этом рост цен остановится летом, когда аграрии начнут собирать новый урожай. "Думаю, что курятина может подорожать где-то на 15%", - говорит директор "Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей" Алексей Дорошенко.

Производителей добивают тарифам

Рост цен на энергоносители стал неожиданным не только для населения, но и для производителей. Летом 2020 года тариф на передачу электроэнергии для промышленности вырос почти на 30%.

"Стоимость энергоносителей влечет за собой цепную реакцию - рост цен на все товары, и курятина не исключение. Рост будет в пределах 5-10%, а дальше - все будет зависеть от спроса", - отмечает экономический эксперт Андрей Новак.

В начале 2021 года стало известно, что один из крупнейших производителей курятины "Гавриловские курчата" остановил производство. Причины те же: стремительное подорожание кормов и тарифов - работать стало просто нерентабельно. "Основная причина в том, что при такой высокой стоимости кормов невозможно вести рентабельный бизнес. А приходить каждый день и получать ущерб нецелесообразно", - рассказал директор производства Иван Зазуля.

Яйца становятся "золотыми"

У производителей сейчас два выхода из ситуации: или остановить производство, или повысить цены до уровня рентабельности. В первом случае Украина может оказаться в условиях жесткого дефицита отечественных продуктов, а во втором - производители могут столкнуться с перепроизводством из-за падения покупательной способности населения. Оба сценария развития событий не оптимистичны, но безальтернативны.

Первыми подняли цены производители яиц. Как сообщает Государственная служба статистики Украины, в конце прошлого года цены выросли на 18% - до 27,4 гривен за килограмм. И если раньше себестоимость десятка яиц была 14 гривен, то в январе поднялась до 22 гривен.

Прогнозы НБУ неутешительные

Сдержать рост цен на куриное мясо и яйца может инфляция. Однако прогнозы НБУ по этому поводу неутешительны - регулятор говорит, что потребительская инфляция по итогам 2021 года составит 7%. По данным специалистов, это также повлияет на стоимость курятины в Украине.

"НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 7%, не исключено, что она может быть несколько больше. Так или иначе, инфляция внесет свои коррективы в конечную стоимость продукта", - подытожил Алексей Дорошенко.-0-