После стрельбы в Благовещенске возбуждены два уголовных дела

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский следственный комитет возбудил два уголовных дела после стрельбы, устроенной одним из учеников в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске (РФ), сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "и" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Второе уголовное дело возбуждено о необеспечении надлежащей охраны в учебном заведении. Как стало известно, работавший в колледже охранник не имел необходимого разрешения. "Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешение у него отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел", - сообщил на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области РФ начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.

Губернатор региона Василий Орлов в связи с этим призвал Росгвардию усилить внимание к структурам, которые занимаются охранной деятельностью.

Сегодня утром во время учебного занятия студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. Пятизарядное охотничье оружие, из которого студент стрелял, было зарегистрировано на него. В результате происшествия погибли два человека, один из них - нападавший (по данным источника в экстренных службах, студент покончил с собой). Пострадали трое: все получили множественные огнестрельные ранения, один из молодых людей находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися. Ведется расследование. Занятия в учебном заведении отменены до 18 ноября, все развлекательные мероприятия в городе отменены на три дня.-0-