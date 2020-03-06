После утечки химикатов на заводе в Пакистане госпитализированы 90 человек

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 90 человек госпитализированы после утечки газа на химическом заводе, расположенном в портовом городе Карачи на юге Пакистана, сообщает пакистанская газета The Express Tribune.

Утечка газообразного хлора из трубопровода завода произошла 6 марта около 10.30 по местному времени. Для безопасности работников предприятия, а также живущего рядом с заводом населения были приняты все необходимые меры. Работа завода временно приостановлена.

Причина инцидента выясняется, на месте работают специалисты по химическим веществам.-0-