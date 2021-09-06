После вакцинации CoronaVac госпитализаций с дельта-вариантом COVID-19 в Китае стало на 88% меньше

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После массовой вакцинации препаратом CoronaVac и его аналогами жителей КНР, заразившихся дельта-вариантом коронавируса нового типа, стали госпитализировать на 88% реже. Об этом пишут ученые в статье на medRxiv, сообщает ТАСС.

"Полный курс вакцинации препаратом с инактивированным вирусом эффективно защищает граждан КНР от дельта-варианта. При этом важно понимать, что частичная вакцинация такого эффекта не дает, что подчеркивает необходимость обеих доз", - пишут исследователи.

В конце июля в аэропорту Нанкина зафиксировали несколько случаев заражения дельта-штаммом коронавируса нового типа. В дальнейшем вспышка распространилась сперва по городу, а затем и по прилегающим к нему территориям. В результате несколько сотен человек попали в больницу с тяжелыми и легкими формами COVID-19.

На основе данных об этих пациентах медики под руководством профессора Медицинского университета Нанкина Вана Цзяньмина провели первое исследование того, насколько эффективно инактивированные вакцины справляются с дельта-штаммом SARS-CoV-2. Ученые следили, как вакцина CoronaVac и ее аналоги защищали от видимых симптомов заражения SARS-CoV-2.

Исследователи изучили образцы биожидкостей заболевших жителей Нанкина и выделили носителей дельта-штамма коронавируса. Подавляющее большинство больных (95,2%), страдавших от тяжелых форм COVID-19, не были вакцинированы или же сделали лишь одну прививку. Лишь 4,8% жителей города, попавших в больницы с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, сделали две или более инъекции препарата CoronaVac и его аналогов. Вкупе с различиями в числе легких случаев развития инфекции среди вакцинированных и непривитых людей, этот показатель указывает, что инактивированные вакцины снизили частоту попадания пациентов в больницы примерно на 88%.

Как отмечают ученые, особенно эффективно вакцинация повлияла на здоровье женщин. Она фактически на 100% снизила вероятность развития тяжелых форм COVID-19, тогда как для мужчин этот показатель составлял около 81%. Эту особенность действия прививок, по мнению профессора Вана Цзяньмина и его коллег, необходимо учитывать при массовой вакцинации населения и оценке эффективности других препаратов.-0-