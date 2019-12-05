После взрыва газа дома в Польше под завалами нашли 4 тела

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили под обломками рухнувшего в результате взрыва газа жилого дома в Щирке (Польша) тела четырех погибших. Об этом сообщает польская "Газета Выборча".

Уточняется, что среди погибших - трое взрослых и ребенок. Поиски еще четырех человек продолжаются.

Вечером 4 декабря в 3-этажном жилом доме в Щирке (Силезское воеводство) произошел взрыв. В результате строение полностью разрушилось. Всего в здании проживали восемь человек. Пока неизвестно, сколько из них на момент взрыва находились дома.

На месте работают около 100 спасателей. К утру им удалось обыскать лишь половину площади рухнувшего дома. Спасательная операция осложняется тем, что в Щирке сейчас мороз, развалины здания очень горячие, из-под обломков продолжает выходить дым. Пожарные не используют тяжелую технику, поскольку под завалами могут находиться живые люди.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате бурения газопровода компанией, которая осуществляла строительные работы в непосредственной близости от рухнувшего здания. Сейчас на месте трагедии работают также аварийные газовые бригады.

Мэр Щирка Антони Бирди заявил, что город еще не переживал подобной трагедии.-0-