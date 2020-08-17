После взрыва в Бейруте в портах Египта утилизируют опасные вещества

17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. После разрушительного взрыва, прогремевшего в столице Ливана Бейруте 4 августа, в Египте принято решение утилизировать все опасные вещества, которые хранятся в морских портах страны. Об этом сообщил министр финансов Египта Мухаммед Мааит, передает ТАСС.

"Случившееся в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже даже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах", - отметил министр. Он добавил, что к декабрю гавани Египта будут полностью очищены.

Причиной трагедии в Ливане стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. В результате взрыва были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 178 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. На восстановление города потребуется от $12 млрд до $15 млрд.-0-