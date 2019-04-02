После взрыва в военной академии в Петербурге возбуждено дело о покушении на убийство

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
"В связи с инцидентом в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - сообщили в СК.
По данным следствия, во вторник около 13:30 по московскому времени в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. "По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает, - уточнили в СК. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета".
Военная прокуратура также начала проверку по факту инцидента.-0-
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