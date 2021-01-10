После закрытия участков для голосования в Кыргызстане явка на выборах президента составила более 38%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К моменту закрытия избирательных участков в Кыргызстане 38,63% избирателей приняли участие в выборах президента республики. Об этом в воскресенье заявила журналистам глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайдалбекова, сообщает ТАСС.
Победу на выборах в первом туре, согласно данным ЦИК, одерживает Садыр Жапаров с результатом 79,25% по данным с 96,65% участков.
На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов.-0-