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23 октября 2020, 09:27

Последние теледебаты Трампа и Байдена обошлись без скандалов

Фото AFP
Фото AFP

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден провели 22 октября финальные дебаты перед президентскими выборами. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Дебаты прошли в более дружелюбной манере, нежели их первый разговор - в частности, благодаря тому, что отключенные микрофоны не позволяли оппонентам перебивать друг друга в течение первых двух минут ответа на каждый вопрос.

В начале дебатов участникам дискуссии была предложена тема борьбы с пандемией коронавируса. Трамп заявил, что ситуация в США стабилизируется, и региональных вспышек больше не регистрируется. "У нас есть вакцина, об этом будет объявлено в ближайшие недели", - сказал он и напомнил, что вопросами распространения вакцины в стране занимается Пентагон. Президент США напомнил, что сам переболел COVID-19 и вылечился. По его словам, заболевание отступает, а 99% заразившихся вызоравливают.

Дональд Трамп затронул также текущую ситуацию с санитарными мерами в стране. По его словам, тотальные ограничения вводить нельзя, несмотря на опасность заболевания. "Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Мы не можем запереться в подвале", - заявил глава Белого дома. Байден в ответ усмехнулся. "Мы не можем закрыть всю нашу страну. Нам надо открыть школы. Мы не можем закрыть всю страну, иначе у нас не будет никакой страны", - убежден Трамп.

Байден заявил, что в США, которые лидируют по числу заразившихся коронавирусом и умерших, до конца года могут скончаться еще около 200 тыс. человек. По его словам, у Трампа нет четкого плана по выходу из кризиса. Байден сказал, что его план подразумевает ношение жителями масок и повсеместное экспресс-тестирование на коронавирус, сообщает BBC.

На теледебатах была затронута тема расизма в США. Джозеф Байден выразил мнение, что проблема системного расизма в США пока не изжита. Байдена попросили прокомментировать ситуацию в стране, когда многие афроамериканцы опасаются за своих детей, которые могут быть арестованы полицейскими только из-за своего цвета кожи. "Факт состоит в том, что в Америке есть системный расизм", - подтвердил Байден, посетовав на то, что это явление пока не изжито, несмотря на все усилия.

Бывший вице-президент США заверил, что у него есть конкретный план, позволяющий преодолеть проблему расизма в стране. "Мы должны обеспечивать экономические возможности, более качественные образование и общественное здравоохранение, более широкий доступ к обучению и к заемному капиталу для предпринимательской деятельности", - перечислил Байден. Он выразил уверенность, что его план сработает в случае его победы на выборах и позволит пресечь вспышки насилия в американских штатах.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отверг обвинения в том, что у него есть какие-либо расистские взгляды, и заявил, что является последним человеком, которого можно было бы обвинить в симпатии к идеям превосходства белой расы. "Я последний человек в этом помещении, которого можно назвать расистом", - подчеркнул он. Президент США 1 октября в интервью телеканалу Fox News выступил с осуждением всех движений, разделяющих идеи превосходства белой расы. Во время первого раунда теледебатов с Байденом в ответ на просьбу модератора дискуссии подтвердить, что он осуждает сторонников превосходства белой расы, Трамп, по сути, уклонился от прямого ответа. На следующий день он выступил с заявлением о том, что "всегда осуждал это в любой форме", отвечая на вопрос об отношении к сторонникам идей расизма.

Кандидат на пост президента США Джозеф Байден заявил на теледебатах, что в случае победы на выборах предпримет меры к тому, чтобы решить проблему нелегальных иммигрантов. "В первые 100 дней пребывания в Белом доме я направлю в Конгресс предложения, нацеленные на то, чтобы наметить путь для обретения гражданства 11 млн нелегальных иммигрантов, находящихся в стране", - заявил он. Также Байден пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства.

На вопрос о том, почему он на посту вице-президента в администрации Барака Обамы не добился осуществления иммиграционной реформы, Байден признал ошибку властей того периода и добавил, что потребовалось много времени на то, чтобы ее исправить. "Но я буду президентом США, а не вице-президентом", - добавил он.

Также на дебатах была затронута тема развития энергетической отрасли США. Байден выступил за постепенный перевод энергетической отрасли страны на возобновляемые источники.

Трамп в свою очередь заявил, что воплощение в жизнь предвыборной программы в области экологии кандидата в президенты от демократов чревата превращением США в страну третьего мира. "Да, я осуществлю переход от нефтяной индустрии. С годами", - заявил Байден, отвечая на вопрос республиканца о реальной готовности отказаться от нефтегазового сектора в пользу эксплуатации возобновляемых источников энергии.

"Нефтяная индустрия существенно загрязняет почву, воду и атмосферу и должна быть заменена со временем возобновляемыми источниками энергии. И я бы перестал предоставлять нефтянке федеральные субсидии", - сказал демократ, задавшись вопросом, почему администрация Трампа не субсидирует солнечную энергетику. Глава Белого дома опроверг последнее утверждение оппонента, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп выразил мнение, что победа Байдена на ноябрьских президентских выборах в США грозила бы фактическим уничтожением американской нефтяной отрасли.

В августе в программной речи на национальном съезде Демократической партии Байден изложил свою концепцию "Восстановим лучше, чем было". Она предусматривает меры по стимулированию экономики, создание новых рабочих мест в машиностроении и так называемой чистой энергетике, новые программы для молодежи, отмену введенных при администрации Трампа налоговых льгот для крупного бизнеса. В середине июля агентство Bloomberg сообщало, что Байден ставит цель перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году, для этого он предлагает привлечь $2 трлн инвестиций в течение четырех лет.

Теледебаты в Нэшвилле стали последними перед всеобщими выборами 3 ноября, на которых будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-

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