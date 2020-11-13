Последствия изменений климата могут оказаться хуже пандемии - ООН

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на церемонии в рамках парижского Форума мира, сообщает Центр новостей ООН.

По словам Антониу Гутерриша, для удержания повышения температуры в пределах 1,5 градусов, как этого требует Парижское соглашение, к 2030 году объемы выброса парниковых газов необходимо сократить вдвое, а к 2050 году - достичь "углеродной нейтральности", то есть объем выбросов углекислого газа не должен превышать его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

"Наука ясно говорит нам, что если мы не достигнем этих целей, то урон, который наносит экономике, обществу в целом и отдельным людям COVID-19, просто померкнет на фоне того, что готовит нам климатический кризис", - предупредил глава ООН. Он добавил, что совершенно ясно и то, что нужно делать: объединившись и проявляя солидарность, победить вирус и найти выход из социально-экономического кризиса.

Антониу Гутерриш отметил, что все больше стран берут на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к 2050 году, включая весь Евросоюз, который учел эту цель и при разработке стратегии восстановления после пандемии. О своем намерении добиться нулевого уровня выбросов углерода к середине века заявили Великобритания, Япония, Южная Корея и еще порядка 110 стран, Китай обязался достичь этой цели к 2060 году.-0-