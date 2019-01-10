Последствия прорыва дамбы в Москве ликвидированы

10 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Последствия прорыва дамбы канала им.Москвы, произошедшего сегодня в российском столице, ликвидированы, движение транспорта по затопленному из-за ЧП тоннелю на Волоколамском шоссе восстановлено, сообщает БЕЛТА.

"Волоколамское шоссе в Москве полностью открыто для движения транспорта", - говорится в сообщении московского Центра организации дорожного движения.

Тоннель в московском районе Тушино затопило утром 10 января. Причиной стал размыв и проседание грунта возле канала им.Москвы, который проходит сверху над автомобильным тоннелем. Из-за инцидента было закрыто движение по Волоколамскому шоссе. В момент происшествия машин в тоннеле не было.

Тушинский тоннель в Москве затопило из-за размыва и проседания грунта В настоящее время движение автомобилей по тоннелю остановлено, а участок изолирован. От Рублевского шоссе до Волоколамского шоссе на внутренней стороне МКАД образовалась пробка интенсивностью в девять баллов.

В течение дня в тоннель вылились тонны воды и песка. Проседание грунта произошло на площади 75 кв.м, выливалось порядка 40-50 л воды в секунду. В пресс-службе предприятия "Канал им.Москвы" предположили, что причиной ЧП могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.-0-