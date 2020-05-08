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08 мая 2020, 07:46

Послы ряда стран СНГ в США заявили о намерении твердо отстаивать правду о войне

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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан будут твердо отставить историческую правду о Великой Отечественной войне. Об этом говорится в опубликованной в пятницу в газете The Washington Times совместной статье временного поверенного в делах Беларуси Дмитрия Басика, посла России Анатолия Антонова, глав диппредставительств Узбекистана Жавлона Вахабова, Казахстана Ержана Казыханова, Армении Варужана Нерсесяна, Туркменистана Мереда Оразова, Киргизии Болота Отунбаева и Таджикистана Фархода Салима, сообщает ТАСС.

"75 лет назад представители Объединенных Наций спасли мир от ужасной угрозы - нацизма. Народы СССР, оказав беспримерное героическое сопротивление, не только выжили в страшной битве с врагом во время Великой Отечественной войны, но и обеспечили мирное будущее следующим поколениям ценой десятков миллионов жизней", - отметили дипломаты.

"В победоносном 1945 году мир с восхищением и искренней признательностью смотрел на воинов-освободителей. Наш общий долг - хранить и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, чтить и передавать через поколения память об уроках и жертвах Второй мировой войны, обо всех, кто сражался с нацизмом и фашизмом во имя независимости, спасения от порабощения и уничтожения целых стран и народов, уважения человеческого достоинства, торжества идеалов свободы и равенства", - подчеркивается в статье.

"В эти дни мы поминаем павших, благодарим и желаем долгих лет ветеранам союзных Советской и американской армий, труженикам тыла, всем тем, кто подарил нам этот общий для наших народов праздник, - отмечается в тексте. - В XXI веке они являются примером самоотверженности, братства по оружию и сотрудничества во имя высшей цели".-0-

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