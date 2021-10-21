Посол Евросоюза назвал отдаленной перспективой синхронизацию электросетей Украины с ЕС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синхронизация украинских электросетей с европейскими остается отдаленной перспективой, хотя с технической точки зрения это возможно. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает ТАСС.

"Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и так далее", - отметил Матти Маасикас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на саммите Украина - ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Европейского союза ENTSO-E. По его словам, предполагается, что на протяжении нескольких дней зимой и летом 2022 года Украина протестирует работу энергосистемы.-0-