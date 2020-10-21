Посол РФ в Италии: сделанная 75 лет назад прививка от нацизма ослабевает

21 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эффективность и действенность сделанной 75 лет назад прививки от нацизма и человеконенавистнической идеологии ослабевает. Об этом заявил посол России в Италии Сергей Разов, выступая сегодня в Вероне на международной научной конференции под названием "Кто победил на самом деле во Второй мировой войне", передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению дипломата, одна из причин такой ситуации в том, что пришли новые поколения людей, для которых события войны являются глубокой историей. "Этим незнанием, непониманием и индифферентностью, которые иногда сквозят, пользуются недобросовестные и нечистоплотные политики. Тому примеров масса", - отметил он.

"Считаю вопиющим фактом проявляющееся в последнее время стремление откровенно и нагло исказить историю, ту историю, которая для старшего поколения является аксиомой, - заявил российский посол. - То, что для нас было черным, сейчас некоторые пытаются представить белым и наоборот. Наш гражданский долг - отстоять то, за что боролись наши деды и отцы".

Сергей Разов констатировал: доходит до того, что пытаются на главного победителя в этой войне - Советский Союз - возложить ответственность за ее развязывание. "В этой связи я хотел бы напомнить несколько исторических фактов, которые широко известны, но для представителей молодого поколения являются менее очевидными, - продолжил дипломат. - Нацистский план "Ост" 1940 года по ведению войны на Востоке предусматривал физическое уничтожение или депортацию до 85% поляков и литовцев, 50% эстонцев, 70% латышей, а еврейское население этих стран подлежало полному истреблению. В замечаниях и предложениях по генеральному плану "Ост" (этот документ, кстати говоря, был одним из обличающих нацистские преступления документов на Нюрнбергском процессе) написано о необходимости, я цитирую, "полного уничтожения русского народа". Известна также своеобразная памятка для немецких солдат, которая призывала каждого воина рейха убить по сто русских, не делая различий между мужчинами, женщинами и детьми. Таким образом, изначально руководство вермахта потворствовало совершению военных преступлений и карательных операций на территории СССР".

Российский посол обратил также внимание на множество вымыслов и дискуссий, особенно в западной прессе, вокруг договора о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года, который пытаются представить как толчок, сигнал к началу большой войны в Европе. "Из архивных документов доподлинно известно, что точная дата начала Второй мировой войны - 1 сентября 1939 года - была утверждена третьим рейхом еще в апреле 39-го года в директиве, которая называлась "О единой подготовке вооруженных сил к войне на 1939-1940 годы", - указал Сергей Разов. - Поэтому наличие или отсутствие какой-либо договоренности с Советским Союзом, я имею в виду договор от 23 августа 1939 года, никак не меняло военных планов Германии, уже утвержденных Гитлером".

"Для будущих поколений важна историческая правда. Непредвзятую оценку прошедшим событиям способны дать настоящие историки и ученые", - заключил российский посол.

На попытки переписать историю в своем выступлении обратил внимание и организатор конференции президент ассоциации "Познаем Евразию", глава итальянского банка "Интеза" профессор Антонио Фаллико. "В последнее время очень многие стремятся переписать историю. Несомненно, это делают близорукие политики, это не историки. Неопровержимо, что СССР внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне. На каждого убитого британца или американца приходятся 80 погибших советских граждан. Этим все сказано", - подчеркнул он.

Международная научная конференция стала частью целой серии мероприятий, посвященных 75-летию Победы, которые приурочены к ежегодному Евразийскому экономического форуму в Вероне. Как считает Антонио Фаллико, в нынешнем году устроители не могли обойти вниманием эту знаменательную дату. Он убежден, что победа над фашизмом остается важнейшим событием для всего человечества.

Организаторами Евразийского экономического форума в Вероне выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА является информационным партнером веронского форума.-0-